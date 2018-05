Agrigento, genitori in allarme per l’aumento rette: gli asili rischiano di svuotarsi

Dopo aver appreso la notizia dell’aumento delle rette, dal prossimo anno scolastico, negli asili nido gestiti dal Comune di Agrigento, le famiglie sono in allarme.

C’è molta indecisione se riconfermare l’iscrizione del proprio figlio oppure no in quanto in alcuni casi addirittura conviene forse di più un asilo privato.

Il provvedimento era stato firmato dal Sindaco di Agrigento Lillo Firetto a seguito delle misure correttive approvate dalla Giunta Comunale e bocciate dai Revisori dei Conti che prevedevano “un piano di adeguamento al rialzo delle tariffe del servizio asili nido, portandolo ad un livello che consenta la realizzazione di un gettito da tariffazione pari almeno al 40% del costo posto a base di copertura”.

Il Municipio agrigentino ha in funzione gli asili “Esseneto ” e “Villaggio Mosè” che servono l’intero territorio comunale ospitando ciascuno fino ad un massimo di 50 bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi.

Adesso si rischia il ridimensionamento e, come riporta il giornale La Sicilia, sindaco ed assessore al ramo intendono chiarire.

Firetto e Biondi, tengono a precisare che si sono trovati dinnanzi ad un bivio: sopprimere gli asili o aumentare le rette. “Non è colpa della giunta- hanno dichiarato- siamo stati costretti dalla Corte dei Conti che dice di rientrare in parte dall’enorme spesa sostenuta dal Comune a fronte di un incasso decisamente basso”.

La soluzione poteva essere appunto sopprimere le strutture, ma non si può pensare ad una realtà comunale senza un asilo proprio. Intanto, tra un’incognita ed un’altra, le famiglie lamentano disservizi e se devono pagare di più pretendono almeno servizi migliori, manutenzione e cura. Ultimamente, un gruppo di genitori, ha mostrato al nostro giornale le condizioni in cui versa ad esempio l’asilo nido del Villaggio Mosè. Tutto attorno abbandonato tra erba e sterpaglie.

Sperano, dunque, che a compensare l’aumento delle tariffe in base al reddito, si registri anche una certa attenzione da parte di chi dovrebbe prendersi cura delle strutture che ospitano i piccoli.

LEGGI ANCHE: Agrigento, tariffe degli asili nido comunali aumentate

Ultima modifica: 2 maggio 2018