Agrigento futsal è “B Happy”

AGRIGENTO. Promozione meritata ma sofferta, quell’Akragas futsal del presidente Peppe Paradisi, che al termine dei playoff nazionale approda in serie B, battendo nel doppio confronto il Vis Gubbio. Pur perdendo la finale di ritorno, in casa, davanti al proprio pubblico, con il risultato di 3 a 4, gli agrigentini, grazie al risultato positivo dell’andata, 4 a 6, riescono ad accedere alla serie cadetta al termine di un campionato in cui i biancazzurri, allenati da mister Peppe Castiglione, hanno dominato.

L’Akragas mette piede nella serie cadetta grazie ad un ottimo lavoro di squadra ed alla programmazione fatta dal presidente Peppe Paradisi che ha portato la squadra ad un’altra storica promozione.

“Un’emozione grande. Un’emozione unica – commenta il presidente rivolgendosi ai suoi giocatori. Siete riusciti a entrare nel mito, avete fatto tanti sacrifici, avete gioito e lottato insieme a noi, sempre, come si fa in una vera famiglia. Avete dimostrato che la forza di un gruppo e di un progetto serio non conosce ostacoli. Sono fiero di voi. Vi ringrazio immensamente, come ringrazio immensamente tutta la dirigenza, lo staff, gli sponsor e la famiglia Bellavia per tutto il sostegno ricevuto. L’Akragas siete voi e io, per adesso, sono solo il vostro portavoce”.

Ultima modifica: 12 giugno 2018