A fuoco l’auto di una veterinaria trentenne, in via Delle Fate, una traversa di viale Dei Giardini, a San Leone. Sul posto vigili del fuoco e polizia. E’ stata subito rinvenuta una bottiglia contenente liquido infiammabile e l’auto è andata totalmente distrutta. Abbastanza chiara la matrice dolosa, indagini in corso.

Ultima modifica: 20 gennaio 2018