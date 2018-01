Capodanno di musica e divertimento ad Agrigento, in una piazza Pirandello affollata e blindata per motivi di sicurezza si è esibito il duo comico palermintano “I soldi spicci”, composto da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, che ha allietato l’arrivo del 2018 divertendo la folla di agrigentini che ha scelto la piazza per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Sul palco poi per brindisi e musica la band ” Mary PopHits ”che ha fatto danzare le migliaia di persone in piazza. AgrigentoOggi attraverso la sua FanPage di Facebook ha trasmesso in diretta i momenti cruciali della serata.

Ultima modifica: 1 gennaio 2018