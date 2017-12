Non conferma e nemmeno smentisce il Sindaco di Agrigento. Alla domanda del direttore di TVA Arturo Cantella, sulle sue possibili dimissioni per una candidatura alle nazionali, Firetto risponde : Ci sono ancora sette giorni per decidere, facciamo continuare il gioco su questo argomento, io nel frattempo continuo a fare il sindaco di Agrigento. L’intervista è arrivata a margine della conferenza di fine anno del sindaco di Agrigento, che il nostro giornale ha diffuso in diretta per intero. Nel sito dell’Anci sono indicati i termini di ineleggibilità alla carica di deputato o senatore dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti . (VIDEO)

Ecco il video la video intervista

Ultima modifica: 30 dicembre 2017