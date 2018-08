Agrigento, ecco il programma del secondo weekend di “R-Estate a Girgenti”

Ad Agrigento è imminente il secondo weekend di “R-Estate a Girgenti”, la rassegna di eventi promossa dalle attività commerciali della via Atenea, via Pirandello e piazza San Francesco. A seguito del successo riscosso lo scorso fine settimana nella suggestiva cornice di un centro storico vivo e animato, venerdì 10 e sabato 11 agosto altri nuovi appuntamenti sono in calendario.

La giornata di venerdì inizierà dalle ore 18 in poi con lo shooting fotografico per famiglie e bambini al negozio “Piccole Volpi” che festeggia il suo primo compleanno. Poi alle ore 20 “Cuddiruna pi tutti”, l’aperitivo siciliano proposto dal Cafè Girasole e a seguire, appuntamento in rosa con la presentazione del libro “Taccopunta: il modo evolutivo per indossare la bellezza” di Alma Cannì. Conduce Annamaria Milano. Alle ore 22:00 il concerto dei “Quinto” a Porta di ponte/Madonna degli Angeli; alle ore 23 al Mojo il concerto della cantante Tahnee Rodriguez. E la serata di venerdì si concluderà col dj set di Domingo Profita, sempre al Mojo, in piazza San Francesco.

Per quanto riguarda invece gli eventi di sabato 11 agosto, alle ore 20 sarà presentato “Il Contaombre” per bambini e adulti al negozio “Piccole Volpi”, raccontato da Antonio Gallucci. Alle ore 20, allo Spazio Temenos la proiezione a cura di Elio di Bella “Antichi quartieri di Agrigento: San Pietro, San Francesco e Santo Spirito”, alla scoperta del centro storico della città. Alle ore 21 al “Sal8 Ristorante Bar” lo spettacolo di giocoleria- monociclo alto-clown “Ci vuole calma” di Gianmarco Amato con una replica dello stesso spettacolo in via Atenea alle ore 22.

Ultima modifica: 9 agosto 2018