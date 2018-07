Agrigento, ecco i distributori di acqua per i turisti della Valle dei Templi: costa 50 centesimi

In attesa delle fontanelle, ecco la migliore risposta che si poteva dare a quanti pensavano fosse normale acquistare l’acqua nella Valle dei templi a prezzi non adeguati. Grazie Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi per aver ascoltato le sollecitazioni di un turista a cui Agrigento Oggi ha dato la giusta attenzione.