Agrigento consegna la prima Clio RS 18 in Sicilia

La concessionaria RN Motors di Agrigento leader nel settore automotive consegna la prima Renault Clio RS 18 in Sicilia a F.B. ambasciatore del marchio sportivo di Renault che con la Clio RS 18 incarna lo spirito e i colori emblematici del Renault Sport Formula One Team: il nero profondo e il giallo sirio. Il motore da 220cv/280N m con cambio EDC a 6 rapporti con levette sul volante, l’ assetto ribassato del telaio Tropy e lo scarico Akrapovic donano un’ esperienza di guida ineguagliabile. Sellerie in pelle con anteriori riscaldabili, volante in pelle e Alcantara regolabile sia in altezza che in profondità e la soglia della porta numerata esaltano ancor di più il carattere esclusivo e performante di questa Serie Limitata. Per apprezzare al massimo lo spirito competitivo e le performance di Clio RS 18 non ti resta che selezionare una delle tre modalità di guida disponibili: Normal, Sport o Race.

Nella galley i dettagli della Clio RS 18 ed il momento della consegna.

Ultima modifica: 7 maggio 2018