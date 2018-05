Agrigento, commerciante reagisce a rapina: ferito alla testa

Un commerciante trentenne di Agrigento aveva appena abbassato la saracinesca per chiusura serale della sua attività lavorativa, quando due banditi con il volto coperto dai cappucci delle felpe, e armati di spranghe, lo hanno “assaltato” nel tentativo di sottrargli l’incasso della giornata. Il giovane esercente, si legge su La Sicilia, ha reagito e in un lampo ha spinto uno, e a gambe levate ha cercato aiuto, correndo verso la carreggiata. Ma è stato raggiunto e preso a sprangate con inaudita violenza, poi i due malviventi lo hanno perquisito da “cima a fondo” cercando il denaro. Sono dovuti andare via a mani vuote. Sulla vicenda indaga la polizia.

Ultima modifica: 19 maggio 2018