Gli indignati di “Adesso basta” manifestano in piazza.

Malgrado i tentativi di boicottarla, la manifestazione composta e civile degli agrigentini è riuscita.

di Eugenio Cairone

Quello che conta è tenere il fiato addosso all’Amministrazione comunale e non mollare.

Alla manifestazione, o meglio al sit in piazza Municipio, è stato dato un nome che non vuole essere una sfida ma sicuramente vuole lanciare un messaggio chiaro all’indirizzo del sindaco di Agrigento.

“Adesso Basta”, un messaggio scritto e anche gridato dalla piazza.

Basta davvero con questa città che non invoglia i turisti a venire anzi li fa scappare.

Intanto, sarebbe sul punto di essere mandato in onda sulla rete ammiraglia della Rai un servizio con l’intervista al sindaco Lillo Firetto.

Agli spettatori di “Speciale Tg 1” verrà raccontato come Agrigento sia arrivata al brillante risultato di capoluogo più virtuoso della Sicilia in pochi mesi dall’avvio della raccolta differenziata.

Nel servizio non sappiamo se viene fatto cenno alla situazione che si è venuta a creare in città.

Insomma, virtuosi nella differenziata ma irrispettosi dell’ambiente e del decoro urbano con gravi conseguenze per l’immagine con discariche ovunque, spazzatura sparsa per le strade e le erbacce lasciate a ricoprire persino i marciapiedi.

Questa è l’altra Agrigento, quella reale per la quale i cittadini sono scesi in piazza per dire “Adesso Basta”.

La città ha vinto superando l’indifferenza che ha sempre dimostrato.

Ha vinto la voglia di voltare pagina ma bisogna non desistere e alzare di più la voce per farsi rispettare cosi come è giusto che sia.

