Per gran parte della stagione in piena griglia play-off, Agrigento adesso rischia di veder sfumare il sogno di disputare per la quinta stagione di fila, la post season. Un obiettivo adesso in bilico, che dipende dai risultati dagli altri campi, una serie di complicate combinazioni, ma soprattutto da se stessa. “Vincere a Roma – come ha ricordato Franco Ciani – significherà giocare i play-off e noi vogliamo farlo“. DI SEGUITO LA VIDEO INTERVISTA COMPLETA

Ultima modifica: 20 aprile 2018