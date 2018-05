La Moncada ha un solo risultato per andare avanti. Serve la vittoria. Ciani : “Nuove soluzioni tattiche”

Il PalaMoncada è teatro di gara tre degli ottavi di finale dei playoff promozione della serie A2 di pallacanestro. La sfida tra Fortitudo Moncada e Consultinvest Bologna si gioca questa sera con palla a due alle 20,30. Se Agrigento vorrà allungare la serie e complicare la vita al quintetto falsineo dovrà sfruttare in pieno il fattore campo e vincere la partita. Impresa ardua anche alla luce della differenza tra i due roster. Bologna in gara due si è permessa il lusso di lasciare fuori un americano, giocare senza under e mettere sul parquet giocatori del calibro di Mancinelli e Cinciarini, che insieme a Rosselli sono la colonna portante di una squadra costruita per provare il salto di categoria. Dal canto suo la Moncada non ha nulla da perdere e sul proprio parquet di imprese eccezionali è stata già capace, per cui è lecito aspettarsi dal roster allenato da Franco Ciani una partita tiratissima. Evangelisti e compagni, saranno più che mai desiderosi di fare uno sgambetto ad una big della pallacanestro italiana. Il due a zero maturato al PalaDozza ha dato a Franco Ciani indicazioni importanti.

“Rispetto alle due gare bolognesi – dice il coach della Moncada – questa sera ci sarà bisogno di trovare nuove soluzioni tattiche. In gara due siamo riusciti a proteggere meglio l’aria e limitare le loro azioni offensive ma sappiamo che contro abbiamo una squadra da un forte impatto fisico”. (GUARDA LA VIDEOINTERVISTA _ CLICCA QUI)

Agrigento tra gara uno e gara due, ha cambiato faccia, adesso occorre una partita perfetta per provare a portare a casa la partita.

“Abbiamo difronte – ricorda Ciani – una delle tre corazzate di questo campionato, insieme a Trieste e Treviso. Partita per arrivare in A1 con una rotazione di grandissimo valore. Un roster che ha talento e mestiere, da parte nostra prendiamo le indicazioni positive di gara due e davanti ai nostri sostenitori vogliamo non solo fare bella figura ma anche allungare la serie”.

