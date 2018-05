Agrigento, altre sanzioni per i “furbetti” della spazzatura

Sono 14 le sanzioni elevate tra ieri ed oggi nel centro di Agrigento dalla polizia municipale. Ben 2 a San Leone, un’altra in pieno giorno, in via Vallicaldi, centro storico. Una persona, come riferiscono dal Municipio, scende lentamente lungo il vicolo e all’improvviso, con una certa nonchalance, si libera di un sacchetto della spazzatura, lasciandolo a terra. L’immagine viene ripresa dalla video-camera e il trasgressore è immediatamente identificato. E’ questo l’ennesimo episodio segnalato dal comando della Polizia Locale di Agrigento che prosegue ininterrottamente il controllo ambientale del territorio per prevenire episodi legati all’abbandono dei rifiuti per strada. Solo negli ultimi giorni sono state elevate ben dodici sanzioni ad altrettanti trasgressori.