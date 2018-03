Agrigento, Capitano: Asp in stato di remissione, ereditiamo una situazione pessima.

Aldo Capitano, dirigente provinciale Asp dell’Unione Sindacato di Base, mette a nudo alcune problematiche legate all’Asp di Agrigento.

“E’ un ambiente che non ci permette di lavorare in serenità“, afferma nel corso di un’intervista rilasciata al nostro giornale il rappresentante sindacale. Tra gli argomenti toccati da Capitano anche problematiche legate al personale, assenza di lenzuola, l’esposto presentato per un trasferimento di un’infermiera poi deceduta e la questione pronto soccorso che non garantirebbe un servizio efficiente. Qui di seguito la video-intervista integrale (VIDEO).

Ultima modifica: 28 marzo 2018