Agrigento in campo per battere Napoli, con un duplice obiettivo. Inseguire la matematica salvezza ed allo stesso tempo consolidare la posizione nella griglia play-off.

Alla vigilia degli ultimi tre turni di stagione regolare del campionato di Serie A2 Old Wild West, intanto, la Lega Nazionale Pallacanestro ha ricordato la formula dei playoff e dei playout, le date di svolgimento ed alcune note utili. Accedono ai playoff le squadre classificate dal 1° all’8° posto di ognuno dei due gironi. In questo momento Agrigento sarebbe dentro anche in virtù di un eventuale differenza canestri negli scontri diretti. Le squadre qualificate risulteranno così abbinate sul tabellone: 1 Est-8 Ovest; 4 Ovest-5 Est; 3 Est-6 Ovest; 2 Ovest-7 Est; 1 Ovest-8 Est; 4 Est-5 Ovest; 3 Ovest-6 Est; 2 Est-7 Ovest. La Moncada, stando la classifica attuale si andrebbe a scontrare contro la prima della classe del girone Est, ovvero la corazzata Alma Pallacanestro Trieste.

Gli ottavi, i quarti di finale, le semifinali e la finale si disputano al meglio delle cinque gare, con il seguente calendario: Gara 1, Gara 2 ed eventuale Gara 5 si disputano in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase di qualificazione. La Lega ha indicato anche i principi applicati per determinare la prima classificata assoluta tra quelle dei due gironi al termine della stagione regolare: Si terrà conto del quoziente vittorie nella fase di qualificazione (vittorie ottenute diviso le gare disputate); a seguire, in caso di parità, quoziente canestri nella fase di qualificazione. La squadra prima classificata assoluta acquisisce il diritto di scegliere di iniziare i playoff disputando Gara1 domenica 29 aprile oppure lunedì 30 aprile. Di conseguenza tutti gli abbinamenti della stessa parte di tabellone rispetteranno un identico calendario. L’altra parte di tabellone vedrà le gare disputarsi nella opzione di calendario non selezionata dalla prima classificata assoluta. Giocheranno nello stesso giorno le squadre così abbinate: 1 Est-8 Ovest; 4 Ovest-5 Est; 3 Est-6 Ovest; 2 Ovest-7 Est. Ed in un altro giorno (a distanza di 24 ore, in posticipo od in anticipo): 1 Ovest-8 Est; 4 Est-5 Ovest; 3 Ovest-6 Est; 2 Est-7 Ovest. La vincente dei playoff acquisisce il diritto a partecipare alla Serie A 2018/2019. Agrigento in queste ultime tre gare di campionato si gioca quindi la possibilità di giocare ancora una volta la post season. Per centrare l’obiettivo però ci sono ancora tre ostacoli da superare. Il primo, quello di oggi pomeriggio al PalaMoncada sembra il più agevole. Agrigento si troverà difronte il fanalino di coda Cuore Basket Napoli. I partenopei, con appena 6 punti in classifica sono già matematicamente retrocessi, ma per la Fortitudo sono vietati cali di tensione.

“Questa per noi è una partita da non sottovalutare – ha detto alla vigilia Simone Pepe – Napoli non ha nulla da perdere, quindi mentalmente sono più liberi e giocano molto bene. La chiave tattica della gara sarà quella di disputare una partita solida”.

Soprattutto, sarà necessario dare lo strappo decisivo per consolidare la zona playoff. Sul versante opposto, gli azzurri non hanno più nulla da chiedere a questo campionato davvero tribolato, ma Napoli ha nel roster giocatori di talento che vorranno comunque mettersi in mostra. Il probabile quintetto degli ospiti sarà composto da: Mascolo, Turner, Mastroianni, Thomas, Vangelov. Ciani dovrebbe rispondere con: Cannon, Evangelisti, Williams, Ambrosin e Zilli. Palla a due alle 18. (*DV*) Domenico Vecchio

