Agrigento, I.C. Montalcini si classifica primo al Torneo di Pallamano

Un altro importante successo in ambito sportivo per l’Istituto Comprensivo Statale Rita Levi Montalcini di Agrigento diretto dal preside Luigi Costanza.

I giovani cadetti hanno vinto la fase provinciale di pallamano maschile dei Giochi Sportivi Studenteschi 2018, per la categoria “ Cadetti” di pallamano . La finale si è disputata allo Sport Village di Favara tra l’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Agrigento e l’I.C. “Esseneto” di Agrigento. Un derby che alla fine ha visto primeggiare i ragazzi del Montalcini.

Una sfida all’ultimo punto, rete su rete che ha tenuto sul filo del rasoio le due squadre appassionando il numeroso pubblico presente.

L’istituto agrigentino si è fregiato del titolo Provinciale maschile di pallamano. Gli atleti, abilmente guidati dal Prof. Fabio Rizzo, responsabile dell’Attività Motoria dell’I.C. Montalcini, coadiuvato dalla Prof.ssa Marinella Ferranti, hanno saputo interpretare al meglio la partita finale.

I ragazzi hanno dimostrato grandi doti atletiche e come dichiarato dallo stesso docente “l’occasione è servita per dar loro l’opportunità di accrescere il proprio bagaglio di esperienze motorie e per garantire un ottimo ricambio di alunni per le esperienze sportive scolastiche negli anni successivi.

Nell’altra sfida tutta al femminile, le “Cadette” dell’I.C. “Rita Levi Montalcini” si sono piazzate al secondo posto, sconfitte nella finale dalle pluri titolate avversarie dell’I.C. “Marconi” di Licata.

Di seguito la formazione “Cadetti” del “Montalcini” Agrigento e le classi di appartenenza: Kevin La Cara (2^B), Francesco Italia (3^A), Luigi Calì (3^C), Flavio Cucchiara (2^B), Dennis La Cara (3^B), Matteo Bugea (2^B), Daniele Petrina (2^C), Andrea Montana Lampo (3^A), Michael Cammilleri (2^B), Mattias Gemma (3^C), Gaetano Lo Bue (2^B) , Flavio Dispenza (3^B);

Formazione femminile “Cadette”: Elisa Porretto (3^C), Ludovica Troisi (2^C), Krizia Palermo (2^B), Sara Lattuca (3^B), Martina Li Puma (2^C), Michelle Hu (3^C), Flavia Agrò (2^B), Shanti Natalello (3^B), Sara Tuttolomondo (3^C), Claudia Pullara (3^B), Flavia Montante (3^B), Giulia Mannina (3^B).

​