La Fortitudo Bologna arriva ad Agrigento forte del vantaggio per 2-0, con l’intenzione dichiarata di chiudere la serie già questa sera. Agrigento ha intenzione di allungare la serie. Bologna ha qualche problema in squadra. Le condizioni fisiche dei lunghi non sono ottimali (Chillo rimasto a Bologna, Gandini con qualche problema), ma coach Pozzecco ha spiegato che il roster della Effe è abbastanza lungo da poter ovviare a questi problemi.