Agrigento, autorizzazioni per noleggio di auto con conducente: giovedì apertura delle buste.

Bando di concorso per titoli per l’assegnazione di autorizzazioni per l’esercizio pubblico di noleggio con conducente. Giovedì apertura delle buste.

L’amministrazione comunale informa che giovedì 21 giugno, alle ore 9,30, presso l’ufficio del dirigente del settore “attività produttive, gare e contratti e trasparenza e anticorruzione” sito in piazza Gallo, saranno aperte in seduta pubblica le buste per l’assegnazione delle autorizzazioni per l’esercizio pubblico di noleggio con conducente. L’assegnazione prevede undici autorizzazioni di noleggio con conducente svolto mediante autovettura con capienza fino a nove posti compreso il conducente e cinque autorizzazioni con motocarrozzette. Il trasporto con tali mezzi costituisce una valida alternativa al trasporto pubblico di linea, in quanto consente spostamenti rapidi e senza vincoli di orari; inoltre favorisce le molteplici esigenze di mobilità intercomunali in costante incremento per via del pendolarismo lavorativo, scolastico e soprattutto turistico nel periodo estivo.

Ultima modifica: 19 giugno 2018