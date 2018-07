Agrigento, auto contro moto nella notte: ferita una ragazzina

Una ragazzina di 15 anni è rmasta ferita in un incidente stradale verificatosi, nella notte fra domenica e lunedì, in zona Zingarello.

Il sinistro, avvenuto in via Miramare, ha visto impattare un’auto, una Lancia Y, con a bordo due ventenni di Agrigento e uno scooter con a bordo la ragazzina di Favara che era in compagnia di un’amica rimasta praticamente illesa.

Ad avere la peggio la quindicenne che è stata trasportata, per le ferite riportate, in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio dove i medici le hanno riscontrato un trauma cranico. Nessuna conseguenza per gli altri due giovani.

Ultima modifica: 31 luglio 2018