Agrigento, Assessore Gabriella Battaglia fotografata mentre rimuove cartone abbandonato non da un incivile

Agrigento, Assessore Gabriella Battaglia rimuove il cartone dal lungomare.

Quanta fatica per l’Assessore Gabriella Battaglia del Comune di Agrigento. L’Amministratore, che ha da poco fatto rientro da Perm (Russia) dove è andata a rappresentare il Municipio di Agrigento per un evento di gemellaggio, ha subito dovuto ritornare a confrontarsi con la realtà della città dei templi. L’Assessore alla Polizia Municipale infatti, è stata fotografata mentre ritirava alcuni contenitori di cartone che un esercente aveva abbandonato in nottata sul lungomare di Agrigento. Ieri per lo stesso motivo era stato sanzionato un commerciante che aveva fatto la stessa cosa. Intanto viene da chiedersi dove abbia gettato il tutto l’assessore .

Ultima modifica: 17 giugno 2018