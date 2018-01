Agrigento, assemblea dei Vigili del Fuoco Discontinui: chiariti molti dubbi

Ieri pomeriggio presso i locali dell’aula didattica del Comando Provinciale VVF di Ag si è svolta un’assemblea voluta dai VVF Discontinui agrigentini. I relatori in aula, Diego Motisi Coordinatore Provinciale USB VVF Agrigento e Domenico Fazio del Coordinamento USB VVF Precari, hanno aggiornato i partecipanti, sulle ultime novità contenute sulla legge 27 dic 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 tematica n. 36 assunzioni straordinari nei corpi di Polizia e Vigili del Fuoco (nel caso in questione stabilizzazione, meglio conosciuta come Risoluzione Fiano). L’assemblea fin dalle prime battute è entrata nel vivo della questione e il dibattito ha chiarito i molteplici dubbi che singolarmente, gli intervenuti, hanno rivolto ai relatori.

Ultima modifica: 16 gennaio 2018