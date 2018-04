Agrigento, asilo nido comunale infestato da erbacce e tariffe raddoppiate. I genitori protestano

Fuga dall’asilo nido pubblico, erba alta e tariffe più alte dei privati.

Erba alta e sterpaglie infestanti. È così che si presenta il cortile dell’ asilo comunale del Villaggio Mose’. A denunciarlo con tanto di foto e video sono i genitori dei bambini che frequentano l’ Istituto scolastico dell’ infanzia. ” I piccoli – spiegano- pur avendo spazi esterni a disposizione per giocare, attualmente non possono usufruirne a causa della presenza di erbacce e sterpaglie che, con l’ arrivo della primavera, sono covo di animali e soprattutto di insetti come zanzare o peggio ancora zecche” .

I genitori, che hanno chiesto agli uffici competenti di decespugliare l’ area , si sarebbero sentiti rispondere che non era di competenza comunale, per cui hanno deciso di organizzare una raccolta firme da presentare al sindaco affinché provveda alla risoluzione del problema. “Tenga conto il primo cittadino – spiega una mamma- che la scuola è frequentata da bambini molto piccoli e la mancanza di pulizia delle aree esterne potrebbe mettere a repentaglio la loro salute”.

“Siamo ancora piu’ arrabbiati – aggiunge un giovane papà con tanto di determina sindacale in mano – perche’ il sindaco Firetto ha stabilito inoltre, di aumentare quasi del doppio la tariffa di iscrizione per il nuovo anno scolastico. Un aumento giustificato da cosa? Considerate anche le condizioni in cui versa questo istituto ci pare eccessivo e paradossale e a questo punto, credo che in molti saremo costretti a trasferire i nostri figli in asili privati”- conclude. Determinazione-Sindacale-aumento-tariffe-asili-nido

Ultima modifica: 17 aprile 2018