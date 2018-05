Agrigento, “addobba” Girgenti e vinci buoni-premio: l’idea dell’Accademia di Belle Arti

Bellissima iniziativa che incoraggia a prendersi cura della propria città. Un Concorso per premiare i cortili, le scale e le strade dell’antica Girgenti, che saranno “addobbati” con piante e fiori, è stato bandito dall’ Associazione Amici dell’Accademia di Belle Arti di Agrigento. Sono previsti buoni-premio da spendere in un vivaio.

Il Concorso sarà diffuso a fine Maggio e si svolgerà nei mesi di Luglio e Agosto 2018. La Commissione, oltre a realizzare una opportuna documentazione fotografica- si legge- visiterà il sito in concorso in due diversi momenti per assicurarsi che le istallazioni durino nel tempo. I premi da spendere in vivaio sono di euro 500, 300 e 200.

Ultima modifica: 25 maggio 2018