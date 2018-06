E’ agrigentino il nuovo team manager della Novipiù Junior Casale

Pietro Scibetta è il nuovo team manager di Casale Nativo di Agrigento ma con esperienza tra Milano e Parigi, coordinerà anche l’Area Comunicazione.

Parallelamente alla formazione del roster, la Novipiù Junior Casale sta delineando anche lo Staff dirigenziale ed è quindi felice di comunicare l’ingresso di Pietro Scibetta in qualità di Team Manager e Coordinatore dell’Area Comunicazione. Lo scorso anno Pietro era legato all’Orlandina Basket, in Serie A, dirigendo l’Area Comunicazione del club siciliano impegnato anche nella Basketball Champions League.

“Sono molto contento che Pietro abbia accettato di venire a lavorare con noi” – esordisce il GM Giacomo Carrera -. “La prima volta che ho sentito parlare di lui è stata quando ho letto il libro “Vincere non basta” e poi ho avuto modo di conoscerlo personalmente quando lavorava ad Agrigento: da subito ho pensato fosse la persona giusta da inserire all’interno del nostro Staff. Oltre ad essere un mio prezioso collaboratore sono sicuro che ci darà una grande mano anche nella parte inerente alla Comunicazione. A Pietro faccio dunque un grosso in bocca al lupo e un benvenuto da parte di tutta la famiglia Junior”.

Così Pietro Scibetta: “La Junior rappresenta un’eccellenza nel panorama italiano e non soltanto a livello di Serie A2: raggiungere un’organizzazione così è una bellissima sfida e mi auguro che sia l’inizio di un percorso lungo insieme. Sono molto felice delle parole del GM Carrera e molto piacevolmente colpito dall’incontro con il Dott. Cerutti, questa Società ha già fatto tantissimo regalando emozioni a tutto il proprio Territorio, e farò di tutto per essere all’altezza di questo Club e ripagarne così la fiducia”.

BIOGRAFIA – Pietro Scibetta è nato ad Agrigento nel 1981, muovendosi molto spesso tra Milano e Parigi accumulando numerose esperienze professionali. Ha trascorso le ultime due stagioni in Sicilia curando prima la comunicazione della Fortitudo Agrigento e successivamente dell’Orlandina Basket. In precedenza ha lavorato come free lance per importanti testate quali La Gazzetta dello Sport, La Repubblica e La Stampa, e come telecronista e live producer per Eurosport.

Pietro è stato, inoltre, caporedattore della riviste specializzate Dream Team e Rivista Ufficiale NBA, e nella stagione 2012/13 autore del magazine televisivo ufficiale di Euroleague Basketball. Nel 2015 ha pubblicato l’autobiografia del campione lituano Sarunas Jasikevicius (“Vincere non basta”).