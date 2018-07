Agrigentino denunciato per possesso di hashish

AGRIGENTO. Gli agenti delle Volanti hanno denunciato, a piede libero, F. H. 26 anni, agrigentino, figlio di stranieri. Durante una accurata perquisizione domiciliare, in centro città, il giovane è stato trovato in possesso di 14 stecchette di hashish e di un bilancino di precisione.Per lui è scattata la denuncia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Le attività svolte rientrano in una forte intensificazione del contrasto al fenomeno del consumo e spaccio di stupefacenti, disposta dalla Questura di Agrigento, diretta dal Questore Maurizio Auriemma. Negli ultimi tre mesi, sono stati frequenti i blitz effettuati, con numerosi pusher finiti in manette. Vasta la varietà di droghe sequestrate. Dal “fumo” all’”erba” ed ultimamente, si è assistito anche al ritorno dell’”eroina”.

Ultima modifica: 14 luglio 2018