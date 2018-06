Agrigentini in risposta all’amministrazione Firetto: “Protestiamo da cittadini indignati”

“La nostra protesta non può essere sminuita”

A seguito del comunicato proveniente da Palazzo dei Giganti dove si legge “Nel pomeriggio di oggi, martedì 12 giugno, il sindaco Lillo Firetto e l’Assessore all’Ecologia Nello Hamel saranno presenti nel palazzo municipale con piena disponibilità a ricevere una delegazione rappresentativa degli interessi e delle esigenze dei commercianti operanti nelle zone balneari per discutere, informare e ricevere suggerimenti sui problemi dell’ottimizzazione della raccolta differenziata e della pulizia delle strade. Con l’occasione saranno comunicate alcune iniziative già predisposte per affrontare le emergenze che sono causa delle molteplici criticità verificatesi sul territorio“, arriva proprio oggi una pronta smentita a firma di Andrea Barbera, uno di quei cittadini che si dichiarano indignati e che questo pomeriggio sarà presente davanti il Comune insieme a tanti altri agrigentini, provenienti da ogni settore della vita sociale.

“Non siamo commercianti- si legge- e non rappresentiamo nessuna categoria in particolare. Il comunicato fatto dal sindaco tende a smorzare i toni di questa protesta rappresentata e portata avanti da singoli cittadini indignati per la situazione disastrosa in cui si trova la città oggi”.

LEGGI ANCHE: “Mobilitazione per la dignità di Agrigento”: chi è stanco protesti in pubblica piazza

Ultima modifica: 12 giugno 2018