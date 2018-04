Adiconsum Cisl: Il Comune di Agrigento sanzioni evasori e lanciatori seriali

AGRIGENTO. Il Comune di Agrigento “accompagni” al corretto utilizzo chi paga la Tari, senza ricercare sanzioni forzate. Giusto sanzionare chi non rispetta il corretto smaltimento dei rifiuti domestici, ma non deve diventare una vessazione per i cittadini. Lo scrive in una nota rivolta al sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, il responsabile Adiconsum Cisl, Giuseppe Bosciglio.

“L’azione di repressione da parte dell’amministrazione comunale – aggiunge – deve continuare e concentrarsi verso gli evasori e i cosiddetti lanciatori seriali, che ledono fortemente l’immagine della città e compiono il reato di inquinamento ambientale. Chi invece procede ad effettuare la differenziata, deve essere accompagnato al corretto utilizzo dei mastelli senza l’applicazione di sanzioni “ricercate”. La sanzione non può e non deve essere unilaterale, anche il servizio inefficiente deve essere sanzionato – conclude Bosciglio – il Comune non può avere una condizione di supremazia nei confronti dei cittadini che pagano regolarmente la Tari ed effettuano lo smaltimento differenziato”.

