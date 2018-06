Adesso i vigili urbani di Agrigento parlano inglese. Concluso il corso per 22 unitÃ 

AGRIGENTO. Vigili urbani del comando di Agrigento sempre più “preparati” e competenti. Si è infatti concluso il corso d’inglese, realizzato su iniziativa del comandante Gaetano Di Giovanni.

Il corso, dalla durata complessiva di 30 ore, ha avuto lo scopo di mettere gli agenti in condizione di poter interagire con i tanti turisti che, soprattutto nel periodo estivo, affollano Agrigento, la sua Valle dei Templi ed il centro storico. E ovviamente questi visitatori chiedono informazioni per lo più ai vigili urbani. Ecco allora che il Comune ha pensato di mandare i vigili urbani a scuola di inglese.

Questa mattina sono stati consegnati gli attestati ai 22 vigili che hanno partecipato alò corso e sostenuto gli esami con la professoressa Loredana Carragi dell’Iuseg.

Il Comune, su proposta dell’Istituto universitario delle Sci della Medi, ha aderito al corso di aggiornamento professionale di lingua inglese ed il corso si è svolto presso la sede di via Atenea, articolato in diverse giornate per un totale di 30 ore. Ha avuto lo scopo di far acquisire un linguaggio base avente come oggetto la relazione e l’incontro con lo straniero. Il corso di formazione per 22 unità ha avuto un costo di 3.300 euro.

Ultima modifica: 29 giugno 2018