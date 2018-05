Acqua, Problemi di approvvigionamento per Agrigento e Naro

AGRIGENTO. Girgenti Acque S.p.A. comunica che, nella mattinata di oggi, è stata accertata una minore fornitura idrica in arrivo al serbatoio di Villaseta, frazione del Comune di Agrigento. Pertanto, non essendo stato accumulato un volume di acqua sufficiente, la distribuzione idrica subirà delle limitazioni con consequenziali variazioni della turnazione idrica prevista. La distribuzione idrica tornerà regolare non appena Siciliacque S.p.A., Società di Sovrambito, avrà ripristinato la normale fornitura idrica alla frazione in oggetto, la cui normalizzazione avverrà dei necessari tempi tecnici.

DISAGI ANCHE LUNEDI’

Girgenti Acque S.p.A. comunica che, giorno 07/05/2018 dalle ore 8:00 alle ore 15:50, e-distribuzione, Enel, ha predisposto l’interruzione della fornitura elettrica all’impianto ubicato in via Diodoro Siculo che alimenta i serbatoi “Itria” e “Madonna delle Rocche”, del Comune di Agrigento. Tale inconveniente non consentirà, consequenzialmente, la regolare distribuzione idrica per le zone servite dai suddetti serbatoi. Si significa che, ripristinata la fornitura elettrica da parte di e-distribuzione, Enel, l’approvvigionamento idrico dei sopracitati serbatoi tornerà regolare, seguirà la fase di normalizzazione della turnazione idrica che avverrà nel rispetto nei necessari tempi tecnici.

Naro – Distribuzione idrica

Girgenti Acque S.p.A. comunica che a causa di un guasto elettrico riscontrato al sollevamento idrico “Margio Vitale”, sito nel Comune di Castrofilippo, è stata momentaneamente sospesa la fornitura idrica al Comune di Naro. Per tale motivo la distribuzione idrica prevista per le giornate di domani 6 maggio 2018 e lunedì 7 maggio 2018 potrà subire limitazioni e/o slittamenti. La distribuzione idrica tornerà regolare non appena sarà ripristinata l’ordinaria fornitura idrica ai serbatoi comunali, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.

Ultima modifica: 5 maggio 2018