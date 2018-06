CANICATTI’. Girgenti Acque S.p.A., in riferimento alle precedenti comunicazioni, informa che, l’ASP ha effettuato dei campionamenti in data 06/06/2018 riscontrando uno sforamento dei parametri dell’acqua nei punti rete di via P. Micca n.61 e via Pietro Toselli n. 45.

La Società eseguirà ulteriori campionamenti nella zona interessata, comunicando alle autorità competenti gli esiti delle analisi eseguite.

Ultima modifica: 9 giugno 2018