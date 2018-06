Acqua: Disagi in 4 Comuni

Nuovo guasto all’acquedotto Voltano di contrada Murceri. Girgenti Acque, tramite nota stampa, fa sapere che diverse zone rimarranno senz’acqua. L’erogazione sarà interrotta ad Agrigento nelle frazioni di Giardina Gallotti e Montaperto. Niente anche neanche a Joppolo Giancaxio e Raffadali. Potranno verificarsi degli slittamenti limitazioni sulla turnazione idrica prevista per la giornata di oggi e di domani – spiega Girgenti acque- . Si informa che gli operatori della società stanno ponendo in essere quanto necessario per la riparazione del guasto riscontrato. Ciò significa che eseguiti gli interventi di riparazione, la fornitura idrica nei Comuni interessati tornerà regolare, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici”.

DISAGI ANCHE A SCIACCA. Girgenti Acque ha reso noto che è stato riscontrato un guasto elettrico negli impianti di sollevamento dei pozzi Carboj, nel Comune di Sciacca. Pertanto oggi si avranno possibili limitazioni e/o slittamenti nelle turnazioni previste. La distribuzione tornerà regolare non appena saranno ultimate le dovute operazioni di manutenzione, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.

