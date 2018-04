“Acchiapparifiuto”, il Comune di Agrigento diffonde il video dei trasgressori

SPAZZATURA PER STRADA. NUOVO VIDEO REALIZZATO E DIFFUSO DAI VIGILI URBANI INCASTRA DUE TRASGRESSORI .

Agrigento – Contrada Zingarello, pieno giorno. Un’auto con persone a bordo arriva in una via periferica e con una certa “nonchalance” due individui scendono e iniziano a gettare ai lati della strada, (dove in precedenza qualcun altro aveva già creato una mini discarica), numerosi sacchi della spazzatura. Il video fornito dal Comando della Polizia Locale di Agrigento dimostra come ancora oggi qualcuno creda di potersi sbarazzare della spazzatura in questo modo e di continuare a farla franca a discapito di quanti, e sono la maggioranza, effettuano la “differenziata” con rigore e disciplina per contribuire a migliorare il servizio e a salvaguardare l’ambiente. Gli autori del filmato sono stati identificati e sanzionati così come è stato sanzionato un individuo che, dopo essersi sbarazzato di un sacco dell’immondizia nei pressi di Maddalusa, è stato identificato dalla Polizia Locale grazie ad un vecchio testo scolastico e ad alcuni quaderni del figliolo, sui quali vi era scritto il suo nome. Tutti i trasgressori dovranno pagare una sanzione di 600 euro a testa.I controlli ambientali con pattuglie dei Vigili Urbani e di tutte le altre forze dell’ordine, sull’intero territorio comunale proseguono ormai 24 ore su 24 anche con l’ausilio di telecamere nascoste e attraverso l’esame dei contenuti dei sacchi di spazzatura rinvenuti nelle contrade periferiche della città.

Ultima modifica: 11 aprile 2018