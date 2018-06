Abbandonano i rifiuti per strada, individuati e multati dagli agenti della municipale.

Polizia locale di Agrigento ha aperto i sacchi lasciati in via Garibaldi (Quartiere dell’Addolorata). Individuate e multate due persone. E l’amministrazione, come ultimo atto, promette un giro di vite contro i furbetti.

La guerra a chi sporca inquina e si fa beffa delle regole di convivenza civile continua. La Polizia Locale di Agrigento è da tempo è alle prese con i rifiuti abbandonati per la strada. Sacchi della spazzatura colmi di ogni cosa lasciati negli angoli delle strade, nascosti dietro ai muretti, abbandonati spesso per giorni finché qualcuno non si decideva a fare segnalazione in Comune. Ieri (28 giugno) ed oggi (29 giungo), amministrazione comunale e Polizia Locale sono tornati all’attacco.

Un’operazione di “pulizia” che vuole essere un monito per tutti. Così nella serata di giovedì gli agenti della Polizia Locale, hanno filmato un uomo intento a riversare per strada i rifiuti da un furgone. La via è della Concordia, ma di concordia non c’è nulla. Una strada neanche troppo nascosta del centro di Villaseta dove ognuno fa quello che vuole. Poi, sono stati eseguiti una serie di controlli sui rifiuti abbandonati in zona Addolorata, centro storico di Agrigento. Anche qui sono scattate le multe, ma forse ci vorrebbero misure più severe per fermare chi, senza scrupoli, continua a deturpare, senza pietà, l’immagine della città dei templi.

Ultima modifica: 29 giugno 2018