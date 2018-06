Prima abbandona i rifiuti e poi defeca: Video sorprende nuovo trasgressore

Una telecamera a lunga gittata, nascosta nei pressi di un sottopassaggio di contrada Maddalusa, ha ripreso a 500 metri di distanza, un nuovo trasgressore che, sceso dal suo camion, non ha esitato a liberarsi dei sacchi della spazzatura e anche di qualcos’altro. Il video, nelle mani della speciale squadra di controllo ambientale del Comando di Polizia Urbana, ha consentito l’individuazione del trasgressore che ora dovrà pagare una sanzione di 600 euro. Contestualmente i Vigili Urbani stanno compiendo ulteriori accertamenti per verificare se il soggetto immortalato dalla telecamera sia o meno titolare di attività. Se risultasse tale, verrà pure deferito penalmente all’autorità giudiziaria per ipotesi di reato ambientale. Il trasgressore dopo aver abbandonato i rifiuti si abbassa i pantaloni e defeca.

I controlli dei Vigili Urbani sul territorio comunale in materia di abbandono rifiuti, tesi per individuare eventuali trasgressori proseguono ininterrottamente. Il video è stato fornito dai vigili urbani.

Ultima modifica: 13 giugno 2018