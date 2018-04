Moncada, ora puoi fare festa: la vittoria esterna con Roma vale un posto ai playoff

A2 Ovest Old Wild West 2017-18: Vittoria che vale i Playoff per la Moncada Agrigento sul parquet della Leonis Roma.

Agrigento sbanca il campo della Leonis Roma e accede ai play-off

Prossimo avversario la Fortitudo Bologna

Con una grande prova di squadra, Agrigento espugna (81-86) Roma e conquista i play-off. I biancazzurri hanno chiuso con 3 uomini in doppia cifra (Williams, Pepe e Cannon) ottenendo però anche da Guariglia, Ambrosin, Evangelisti e Zugno, l’apporto determinante nei momenti chiave del match. A Roma, non è bastata l’ottima prestazione di Simis, migliore in campo con 41 punti e 8 rimbalzi. La Leonis è salva e la sua stagione si chiude qui, Agrigento va avanti per la post season.

Finalmente playoff: battuta la Leonis Roma

di Michele Bellavia

Dunque è iniziata la febbre da playoff. La Fortitudo Moncada Agrigento sbanca il PalaTiziano vincendo sulla Leonis Roma con il punteggio di 86 a 81 e per il quarto anno consecutivo accede alla post season.

Gli uomini di coach Franco Ciani non avevano alternative: la vittoria era l’unico risultato possibile per evitare imprevisti ed è stata ottenuta dopo una partita combattuta.

Prima parte di gara equilibrata, con la Leonis avanti (40 – 37) prima dell’intervallo. In apertura di ripresa, la Fortitudo allunga, e di fatto, a parte qualche tardivo tentativo di riprendere in mano il match, per i capitolini non c’è stato più nulla da fare.

Per i biancazzurri tre uomini in doppia cifra: un monumentale Williams mette a referto 27 punti con 8 rimbalzi e 5 assist, seguono Cannon (14) e Pepe (11).

Per la Leonis i due americani totalizzano quasi il 77% del punteggio finale mettendo a referto 62 punti, con Sims autore di 41 punti, e Deloach di 21 punti.

I playoff sono il giusto premio per questo gruppo, che era partito con l’obiettivo della salvezza, ma a poco a poco ha stupito tutti, e ha fatto ricredere gli scettici. I biancazzurri chiudono la regular season al settimo posto e se la vedranno per il terzo anno consecutivo con la Fortitudo Bologna.

Ormai il derby tra le due Fortitudo è diventato un classico della post season, e sarebbe auspicabile un gemellaggio tra Agrigento e Bologna. A tal proposito, il capitano dei fortitudini bolognesi è Stefano Mancinelli, che per la terza volta calcherà il parquet del PalaMoncada (la prima volta tra le fila della Manital Torino della mitica finale 2015).

Sims 41, Piazza, Venuto 7, Fanti, Deloach 21, Cesana, Casale, Plerich 9, Torresani, Bonessio 2, Brkic 1. All. Andrea Turchetto.

Cannon 14, Evangelisti 9, Cuffaro, Williams 27, Zilli 5, Ambrosin 7, Pepe 11, Lovisotto, Zugno 4, Guariglia 9. All. Franco Ciani

Arbitri: Aronne di Viterbo, Caruso di Pavia, Chersicla di Oggiono (Lecco).

Spettatori 1000 circa. Parziali: (17-14; 23-23; 17-28; 24-21 )

Ultima modifica: 22 aprile 2018