Agrigento battuta al memorial De Lise: Orlandina vince 94-77

Sabato l’amichevole chiusa a favore della squadra agrigentina con un punteggio di 88 a 68, la Fortitudo Moncada e la Green basket Palermo, formazione che milita nel campionato di B. I biancazzurri orfani di Bell e Pepe. Domenica la sconfitta contro i parigrado di Capo D’Orlando (94-77) . Il tempo del riposo è lontano: Questi test saranno in grado di fornire maggiori indicazioni al coach friulano riguardo i singoli giocatori e, nel complesso, dell’interazione in toto della squadra.

Comunicato – Alla prima sfida di precampionato contro una squadra delle sua stessa categoria l’Orlandina Basket conquista una bella vittoria contro la Moncada Agrigento. Indicazioni positive per coach Sodini vengono dal duo americano Triche-Parks, così come da capitan Bruttini e i due giovani lunghi Mobio e Donda.

Coach Sodini comincia la gara con Lagana, Triche, Lucarelli, Parks e Bruttini. Primo canestro di Bruttini, poi Triche in contropiede per il 4-0 iniziale. 8-8 dopo i primi 5’, con una buona intensità sia in attacco che in difesa, poi si scatena Triche che con 5 punti in fila porta i biancoazzurri sul 15-10. Parks e Donda finalizzano su due assistenze del solito Triche e Mei chiude il primo quarto con la bomba del 22-15.

Secondo quarto che si apre con uno scatenato Joseph Mobio, che segna 3 triple nei primi 3’, trascinando i suoi al +16 sul 33-17. Agrigento torna sotto con un paio di triple di Sousa, ma la squadra di Sodini risponde con Bruttini e Parks per il 40-28 al 17’. Ancora i due lunghi sono protagonisti del finale di primo tempo con due bei canestri in penetrazione: si va all’intervallo lungo sul 46-37 per l’Orlandina.

In apertura di ripresa coach Sodini conferma il quintetto iniziale. Triche si fa vedere subito con un canestro in penetrazione e altri 4 punti con altrettanti tiri liberi. La gara resta in equilibrio, 56-48 al 26’, Parks mette la bomba del 59-51, poi si mette ancora a lavoro capitan Bruttini che sotto le plance firma un efficace gioco da tre punti. Il terzo quarto si conclude con una tripla da distanza siderale di Mei che vale per il 69-58 Orlandina.

Il quarto periodo comincia con un canestro dalla media di Lucarelli e una tuonante schiacciata di Brandon Triche a rimbalzo d’attacco. Lo stesso americano serve in contropiede un assist no-look a Bruttini che firma il suo 18esimo punto personale: 77-64 al 33’. Coach Ciani chiama timeout, ma Triche e Parks continuano a colpire il canestro avversario; Donda riceve uno scarico da Triche e inchioda una bimane di prepotenza per l’86-69 al 36’. Nel finale si fa vedere anche Matteo Laganà con 8 punti in fila, frutto di due triple e un contropiede solitario dopo un bel recupero difensivo. La gara termina 94-77 in favore dell’Orlandina. Al termine del memorial si è svolta la premiazione con entrambe le squadre al centro del campo, con Brandon Triche nominato meritatamente MVP del match. 15 punti per l’americano, 18 per Capitan Bruttini e Jordan Parks, 13 per Mobio, doppia cifra anche per Mei con 10.

Ecco il tabellino completo:Chessari, Bruttini 18, Passera, Lagana 8, Parks 18, Mobio 13, Murabito ne, Mei 10, Triche 15, Okjlievic ne, Donda 8, Lucarelli 4.

Ultima modifica: 9 settembre 2018