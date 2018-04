35^ giornata di serie C girone C : Risultati e Classifica

Ecco tutti i risultati e classifica della 35° giornata, in programma quest’oggi per il gruppo C di Serie C.

RISULTATI, 35° giornata, 15/04/2018

Akragas – Catania 1-3

Bisceglie – Reggina 1-2

Catanzaro – Siracusa 1-0

Juve Stabia – Monopoli 2-1

Lecce – Racing Fondi 2-0

Trapani – Fidelis Andria 1-1

Rende – Casertana 0-1

Virtus Francavilla – Matera 2-2

Sicula Leonzio – Cosenza 0-1

RIPOSA: Paganese

CLASSIFICA

Lecce 71

Catania 67

Trapani 64

Juve Stabia 50

Monopoli 48

Cosenza 48

Rende 46

Matera 46 (-3)

Casertana 44

Siracusa 44 (-4)

Virtus Francavilla 43

Sicula Leonzio 42

Catanzaro 40

Bisceglie 38

Reggina 36

Fidelis Andria 36 (-3)

Paganese 32

Racing Fondi 26

Akragas 10 (-5)

*Una gara in meno

PROSSIMO TURNO 36^ 22/04/2018

Cosenza – Rende

Siracusa – Bisceglie

Paganese – Sicula Leonzio

Racing Fondi – Catanzaro

Reggina – Akragas

Casertana – Juve Stabia

Catania – Trapani

Fidelis Andria – Matera

Monopoli – Virtus Francavilla

Riposa : LECCE

Ultima modifica: 16 aprile 2018