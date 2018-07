Dopo 34 giorni di agonia è morto Samuele Piparo vittima di un incidente stradale

E’ morto dopo 34 giorni di agonia al Sant’Elia Samuele Piparo, 28 anni di Agrigento. Il giovane era rimasto coinvolto in un incidente che si era verificato lo scorso 27 maggio sulla statale 190 “Delle Solfare” tra Riesi e Sommatino. Samuele è morto questa mattina all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta dove era ricoverato da più di un mese.

Il ragazzo era in sella alla sua moto quando, per cause non chiare, all’altezza di un incrocio, si scontrò con un’autovettura: una Citroen C3 guidata da un ravanusano. Le condizioni del 28enne sono apparse subito gravissime a causa di un trauma alla testa, al bacino e contusioni polmonari. All’ospedale “Sant’Elia”, Samuele Piparo ha lottato tra la vita e la morte ma oggi il suo cuore ha smesso di battere.

Ultima modifica: 1 luglio 2018