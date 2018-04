La quinta C del Michele Fodera’ si ritrova 36 anni dopo

Si sono ritrovati 36 anni dopo il diploma, i “ragazzi ” della 5 C dell’ Istituto tecnico commerciale Michele Fodera’ di Agrigento. Cinzia Caminneci, Loredana Arrigo, Letizia Sferrazza, Loredana Sinagra, Anna Argento, Maria Graceffa, Lina Scifo, Enza Mangione, Loredana Oliva, Lia La Porta, Enza Licata, Susy Gallea, Maria Concetta Spoto, Maria Ortolano, Maria Grazia Marchica, Anna Agnello, Giovanna Mazza, Patrizia Palillo, Rosalinda Vaccaro e Lia Bennardo si sono riviste dopo tanti anni per una conviviale in ricordo dei bei tempi andati.

