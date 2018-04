Il Prefetto Caputo visita Licata ed annuncia un vertice del comitato provinciale per la sicurezza in città

LICATA – “Era doveroso da parte mia dare un concreto segno di vicinanza alla Città di Licata e di tutti i suoi abitanti, nonché al Commissario Straordinario del Comune, on.le Brandara, a seguito degli incresciosi fatti registrati la scorsa settimana che non poco timore hanno provocato all’interno della società civile”.

Con questa parole, si è conclusa la visita ufficiale che il Prefetto di Agrigento, Dario Caputo ha effettuato oggi a Licata dove, al Palazzo di Città, è stato ricevuto dal Commissario Straordinario, Maria Grazia Brandara, con la quale, si è intrattenuto per circa un’ora, alla presenza del Comandante della Compagnia dei Carabinieri, Francesco Lucarelli, del Comandante di Stazione Paolo Calatozzo, nonché del Segretario Generale del Comune, Giovanna Italiano, del Dirigente e del Comandante del Corpo di Polizia Municipale Giovanna Incorvaia e Giuseppe Ferraro.

“Desidero ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto dott. Caputo per la sua sensibilità e vicinanza dimostrata nei confronti della città di Licata in questo periodo non particolarmente felice, per colpe di qualche decina di criminali che allarmano un’intera comunità ed infangano il nome di una città ricca di storia e bellezze, e per la disponibilità data a celebrare, a breve, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – sono le parole del Commissario Straordinario – Nel corso dell’incontro sono stati trattati diversi temi, sui quali il dottor Caputo ha mostrato molto interesse, confermando la sua attenzione per questa comunità”.

Nella foto: stretta di mano tra il Prefetto dottor Caputo e il Commissario on.le Brandara

Ultima modifica: 17 aprile 2018