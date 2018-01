IL 2018 dei single siciliani

Come emerso dal recentissimo annuario Istat, i single italiani sono aumentati notevolmente: le famiglie composte da una sola persona passano dal 20,5% al 31,6% (e si riducono quelle di cinque o più componenti dall”8,1% al 5,4%). Stiamo parlando di più di 8 milioni di persone. Di queste, la stragrande maggioranza (almeno il 70%) è iscritta a servizi di dating. Ed ecco la curiosità: secondo quanto risulta a Meetic (leader europeo), dall’inizio del nuovo anno adomenica 7 gennaio più di 8 single su 10 saranno intenti a cercare il partner ideale tramite siti internet o app. È il cosiddetto “peak moment”, i giorni in cui si raggiungono i picchi più alti di nuove iscrizioni e interazioni di ogni tipo, dalle semplici mail ai più diretti messaggi in chat. Un appuntamento fisso che si ripete anno dopo anno, un po’ come l’oroscopo che per il 2018 vanta anche una versione interamente dedicata ai single. Dati alla mano, in questi giorni si registrano l’81% di iscrizioni femminili in più rispetto a un periodo standard. La percentuale aumenta notevolmente quando si tratta di uomini: rispetto a una normalissima giornata dell’anno, Meetic segna un più 93% di iscrizioni maschili. Naturalmente, anche le interazioni tra gli utenti aumentano a dismisura: le donne, infatti, ricevono l’85% di mail e messaggi in più rispetto al solito, mentre gli uomini il 42%.

ANNO NUOVO, VITA NUOVA:

ECCO L’OROSCOPO A MISURA DI SINGLE

Milano, gennaio 2018 – Sarà il pressing dei parenti durante i banchetti festivi (“ma quando ti fidanzi?!?”), sarà l’orologio biologico e l’inesorabile trascorrere del tempo (“oddio sto invecchiando…”), sta di fatto che secondo Meetic, il leader europeo nel dating, tra il 3 e il 7 gennaio più di 8 single su 10 con pc, tablet o smartphone alla mano, saranno intenti a cercare il partner ideale tramite il sito internet o l’app. È il cosiddetto “peak moment”, il giorno in cui si raggiungono i picchi più alti di nuove iscrizioni e interazioni di ogni tipo, dalle semplici mail ai più diretti messaggi in chat. Un appuntamento fisso anno dopo anno, un po’ come l’oroscopo che, per il 2018, avrà anche una versione personalizzata per tutti i single italiani.

In base alle previsioni di casa Meetic, che monitora costantemente l’andamento del servizio di dating in tutte le sue forme, il peak day per le donne single italiane è mercoledì 3 gennaio 2018 alle 22,00 circa. È a quell’ora e in quel giorno che si registra il tasso più alto di nuove iscritte o di interazioni di ogni tipo con l’altro sesso. Gli uomini single, invece, se la prendono con più comodo: per loro il peak day è domenica 7 gennaio 2018 dalle 21,00. È in quel momento che la stragrande maggioranza di single sarà alla ricerca della donna o dell’uomo che rispecchia le proprie aspettative e che corrisponde esattamente ai propri gusti.

primo approccio, magari facendo leva sulla particolare propensione del momento. La percentuale aumenta notevolmente quando si tratta di uomini: rispetto a una normalissima giornata dell’anno, Meetic segna un più 93% di iscrizioni maschili, permettendo così alle donne (e non solo) di avere una scelta ancora più ampia e variegata, puntando su tutti quei piccoli dettagli che sempre più spesso fanno la differenza e danno vita a grandi storie. Naturalmente, anche le interazioni tra gli utenti aumentano a dismisura: nel giorno e nell’ora del peak day le donne, infatti, ricevono l’85% di mail e messaggi in più rispetto al solito, mentre gli uomini il 42%.

Ed è così che Meetic, in collaborazione con l'astrologa pop Ginny Chiara Viola e il suo blog Una parola buona per tutti, ha pensato bene di regalare a tutti i single italiani un simpaticissimo oroscopo in formato e-book pensato appositamente per loro, con tutta una serie di tips & tricks divertenti, ma al tempo stesso utilissimi per affrontare con leggiadria e leggerezza un 2018 sotto il segno del dating, affinché la ricerca del partner ideale vada a buon fine e porti i suoi buoni frutti.

Ultima modifica: 5 gennaio 2018