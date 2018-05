Loro 2. Al cinema la seconda parte del film su Silvio Berlusconi.

Esce oggi nelle sale cinematografiche Loro 2, la seconda parte del film che Paolo Sorrentino ha dedicato a Silvio Berlusconi. Magnifici sono Toni Servillo nei panni di Berlusconi e Elena Sofia Ricci nei panni di Veronica Lario.

Il film non è dedicato agli scandali che ruotano intorno all’ex premier, bensì intorno agli aspetti più intimi, infatti, Paolo Sorrentino al microfono di Vincenzo Mollica ha dichiarato ‹‹io volevo fare un film dove si indagasse la dimensione sentimentale di alcuni italiani, tra cui Silvio Berlusconi che è rappresentativo di molti italiani››. La scelta del regista di dare vita a un film dedicato al Berlusconi uomo dunque, è dipesa dal fatto che ha reputato meno importante la dimensione politica perché gli sembrava più interessante ‹‹indagare la dimensione dei sentimenti, delle paure, dei comportamenti di una parte di italiani che potremmo essere per estensione, o per opposizione un po’ tutti noi››.

Se in Loro 1 il personaggio di Silvio Berlusconi, almeno nei primi sessanta e oltre minuti del film, viene elevato a un dio, di cui se ne avverte l’essenza, ma non la presenza, in Loro 2, attraverso l’indagine psicologica e della sfera sentimentale il protagonista appare decisamente più umano, più vicino, appunto, a un qualunque altro italiano e ben lontano da quella figura divina creata da altri.

Anche il personaggio di Veronica Lario, interpretata da una meravigliosa Elena Sofia Ricci, è decisamente più vicino a quello di tutte le donne, quelle che ‹‹credono che la loro dignità- come ha affermato la Ricci- sia ancora importante da salvaguardare››.

Loro 2 sarà proiettato da oggi al Cinema Multisala Ciak di Agrigento, orario spettacoli: 18.00-20.15-22.30.

Ultima modifica: 10 maggio 2018