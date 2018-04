Treno storico e Archeotrekking: da Caltanissetta e Canicattì domenica 22 aprile partirà “Akragas Express

Sarà una domenica di primavera a contatto con la natura e le bellezze paesaggistiche. Il prossimo 22 aprile dalla stazione di Caltanissetta Centrale partirà il treno storico “Akragas Express” diretto ad Agrigento Centrale e Porto Empedocle. Ai viaggiatori sarà offerta l’opportunità di riscoprire il territorio da un altro punto vista, coniugando la bellezza del viaggio in treno storico all’”archeotrekking”.

Si tratta di una nuova formula turistica che abbina all’escursionismo culturale il trekking vero e proprio. A condurre l’escursione sarà il gruppo Archeo Trekking Tours che attenderà l’arrivo del treno storico alla stazione di Agrigento Centrale da dove partirà un affascinante giro per complessivi 6 km. La camminata si snoderà per le vie della città araba, per poi discendere verso sentieri sconosciuti ai più, nel cuore della Valle dei Templi. Il costo del tour è di 10 euro a persona, da corrispondere direttamente in loco al Gruppo Archeo Trekking.

Chi all’archeotrekking preferisse, invece, una tradizionale gita fuori porta nel Parco Archeologico, potrà proseguire in treno fino alla fermata Tempio di Vulcano, visitare quindi il giardino della Kolymbetra e l’area dei templi. In questo caso, sarà necessario acquistare a parte i relativi ticket di ingresso.

Sarà, comunque, possibile proseguire in treno fino a Porto Empedocle, visitare l’ottocentesca stazione-museo insieme ai soci di Ferrovie Kaos, oppure raggiungere il capolinea “Succursale” da cui è facile raggiungere i vicini lidi, tra cui la Scala dei Turchi, oppure ancora degustare i piatti tipici della “Vigata” del Commissario Montalbano.

Il treno storico fermerà a Serradifalco, Canicattì, Racalmuto, Grotte, Comitini Zolfare, Aragona Caldare e giungerà ad Agrigento Centrale. Da qui ripartirà subito dopo perTempio di Vulcano, Porto Empedocle Centrale e Porto Empedocle Succursale.

Il costo del biglietto (acquistabile a partire da sabato 21 aprile) per partecipare all’iniziativa, comprensivo del viaggio di andata e ritorno, varia tra 20 e 4 euro in base alla stazione di partenza e all’età dei partecipanti. In vendita su tutti i canali Trenitalia, biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate, su trenitalia.com, e con l’ app Trenitalia per dispositivi mobili, i biglietti potranno essere acquistati anche a bordo treno, senza alcuna maggiorazione, e in relazione alla disponibilità dei posti a sedere.

Ultima modifica: 16 aprile 2018