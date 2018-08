1’ FAPS Cake Design Contest Fastuca Fest 1’ Edizione Torte da Vetrina Pistacchio di Raffadali

Il 22 Settembre 2018 in occasione della 4’ Festa del Pistacchio di Raffadali, la FAPS (Federazione Artisti Pasticceri Siciliani) con a capo il maestro Giovanni Frenda Presidente Provinciale, ha indetto il 1^ FAPS CAKE DESIGN Contest Fastuca Fest e la 1^ Edizione “Torte da Vetrina” Pistacchio di Raffadali.

Straordinaria iniziativa di arte, spettacolo e gusto, rivolta a pasticceri professionisti, amatoriali e appassionati dell’arte pasticcera.

La partecipazione è gratuita e i migliori elaborati saranno premiati con ricchi premi previa presa visione del regolamento presso (www.fapsicilia.it).

Protagonista indiscusso della manifestazione l’Oro verde di Raffadali sua maestà il Pistacchio, apprezzatissimo in Italia e nel Mondo.

Special Guest Francesco Radicchio Presidente Generale FAPS, che stupirà i presenti con un croccante di mandorla e pistacchio.

Per partecipare come concorrenti o collaborare come sponsor contattare Giovanni Frenda 3388513952.

Le iscrizioni entro il 15 Settembre 2018.

